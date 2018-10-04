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Eş Genel Başkanı Buldan hakkında flaş karar!

Eş Genel Başkanı 'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Buldan'ın savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını belirten mahkeme başkanı, Buldan'ın zorla getirilmesine karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 13:26 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 13:41
HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında flaş karar!

Eş Genel Başkanı 'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Buldan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı.

Mahkemeye yazılı dilekçe sunan avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada durma kararı verilmesini talep etti.

ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Necati Kayaközü, Arslan'ın talebinin usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendirerek, talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Yılmaz, Buldan'ın üzerine atılı suçlamanın Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kovuşturmaya istisna suçlardan olduğunu açıklayarak, talebin reddine karar verdi.

Buldan'ın savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını belirten Başkan Yılmaz, Buldan'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında flaş karar!
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