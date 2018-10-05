Akşener'in evinin önündeki gerginlikte flaş gellişme

Alınan bilgiye göre, Akşener'in Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerine yapılan araştırmada grubun içinde yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ile "Tehdit" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

MHP, ÜSKÜDAR İLÇE TEŞKİLATINI GÖREVDEN ALDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını kaydetti.