Türkiye'nin en iyi haber sitesi

şehitlerini uğurluyor

'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için 'daki camilerde sela okundu.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 15:23
Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı. Şehit düşen askerler yürekleri yakan görüntülerle son yolculuklarına uğurlandı. 'un 39 ilçesinde 'da şehit olan askerler için sela okunmasına karar verildi. Bu karar üzerine ilçe müftülüklerince belirlenen merkezi camilerde şehit askerler için sela okundu.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİT AYDIN İLE GÖKSU'NUN CENAZESİ AMASYA'YA GETİRİLDİ

'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın ile Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun cenazesi, Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Şehit Okan Dinçer'in cenazesi Balıkesir'e getirildi

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ISPARTALI ŞEHİDE SON VEDA

'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim memleketı Isparta'da son yoluculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Ayşe Hekim cenaze törenine sedye ile getirildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Şehidin 1 aylık eşi Arzu Hekim tören sırasında metanetini korudu. Bir kadın astsubay Arzu Hekim'in yanından hiç ayrılmadı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Şehit Aydın'ın cenazesi Suluova'ya, şehit Göksu'nun cenazesi Ladik'e gönderildi

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİT AĞABEYE KAMUFLAJLI UĞURLAMA

Eskişehirli şehit neşet gök son yolculuğuna uğurlandı şehidin 7 yaşındaki kardeşi askeri kamuflajla katıldığı cenazede tabutun başından ayrılmadı

BİZE ULAŞIN