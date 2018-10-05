Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı. Şehit düşen askerler yürekleri yakan görüntülerle son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul'un 39 ilçesinde Batman'da şehit olan askerler için sela okunmasına karar verildi. Bu karar üzerine ilçe müftülüklerince belirlenen merkezi camilerde şehit askerler için sela okundu.