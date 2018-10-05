Türkiye Batman’daki 8 şehidine ağlıyor Onlardan geriye hikayeleri kaldı

Batman
'ın Gercüş ilçesinde operasyona çıkan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 8 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesi ile Hasankeyf ilçeleri arasında kalan Mava Dağı'nda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için hazırlık yaptıklarına dair alınan istihbarat üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma Özel Harekât timlerinin katıldığı operasyon için Gercüş ilçesinden operasyon bölgesine giden zırhlı personel taşıyıcı araca dün, Umutlu mevkisinde uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Saldırı sonrası bölgeye JÖH timleri takviye edilirken, Mava Dağı kırsalında operasyon başlatıldı. PKK'lı teröristlerin patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı ve kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı. Şehit askerlerden 3'ünün cenazesi Batman Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. KIRIKKALE
Kalleş saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş
Yahya Şen (24), Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit oldu. Şen'in Kırıkkale
'nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in Özel İdare'de çalışan ikiz kardeşinin olduğu ve ağabeyinin de uzman çavuş olarak Ankara
'da görev yaptığı öğrenildi. ANKARA
Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin (26) Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşayan babası Ömer ve anne Sündüz İnce gözyaşlarına boğuldu. Etimesgut Belediyesi evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin bekâr olduğu öğrenildi. Antalya
>ANTALYA
Hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in (24) kısa süre önce rüyasında şehit düştüğünü görünce annesini telefonla arayıp helallik istediği ortaya çıktı. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine acı haber askeri yetkililerce verildi. Ali Hekim'in 20 gün önce Manavgatlı Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ardından da eşi ile birlikte Şırnak'a gittiği öğrenildi. Şehidin cenazesi Isparta'da toprağa verilecek. ESKİŞEHİR
Şehit Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Eskişehir
'de baba evine de ateş düştü. Bekâr olan 25 yaşındaki şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenildi. Komşuları ise şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan Gök'ün, ağabeyi kısa süre önce izne geldiğinde "Abi geri dönme yoksa şehit olacaksın" dediğini aktardı. BALIKESİR
Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in memleketi Balıkesir
'in Bigadiç ilçesinde yaşayan annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay'ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Şehidin izin için memleketine geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi. AYDIN
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı. Kent merkezine diş tedavisi için giden anne Fatma ile baba Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp dönmelerini istemeleri üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin yolunu tuttu. Oğlunu ziyaret etmek için Batman'a gitmeyi planlayan baba acı haberi alınca fenalaştı. 2 yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın kardeşi Sefa'nın da Ankara'da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi. SAMSUN
Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) Samsun
'un Ladik ilçesinde yaşayan babası Arif ve annesi Fidase Göksu acı haberle yıkıldı. Şehit Uğur Göksu yaklaşık 1 yıl önce Nesrin Atağ ile nişanlanmıştı. Çift düğün yapmak için şark görevinin bitmesini bekliyordu. Şehidin 2 hafta önce sosyal medyada nişanlısının fotoğrafıyla paylaştığı "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim" mesajı duygulandırdı. İZMİR
Şehit askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28) annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus (54) acı haberle yıkıldı. Şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Fenalaşan Baba Ulus'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay olduğu ve İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Şehit Ömer Yiğit Ulus'un, akşam operasyona çıkmadan önce babasını aradığı ve cuma günü yapılacak dayısının oğlunun düğününü kast ederek "Nasipse yarın düğün için geleceğim" dediği belirtildi. Acı haberin ardından akrabaları düğünü iptal etti. AKAR: SON TERÖRİST BİTENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de Batman'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Akar, "Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Azimliyiz, kararlıyız. Terörist bitmeden, bizim mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o zaman mücadele biter" dedi. Özgür CEBE - Necdet ÇAKIR - Erdoğan ÖZTÜRK - Rıdvan UYSAL - Murat ALHAN