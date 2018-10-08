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'nün "mahrem abisi"ne 8 yıl 9 ay hapis

Eski cumhuriyet savcısı , Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 11:25
FETÖ'nün mahrem abisine 8 yıl 9 ay hapis
Bazı MİT personelinin "mahrem abisi" ve 38. dönem hakim ve savcıların "dönem mesulü" olduğu tespit edilen eski cumhuriyet savcısı , üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 22. görülen davaya tutuklu sanık Karabidek ve avukatı katıldı. Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Karabidek, üzerine atılı suçu kabul etmediğini, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanığın son sözlerinin de dinlenmesinin ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık Mehmet Karabidek'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutukluluğunun devamına karar verilen Karabidek, cezaevine götürüldü.

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FETÖ'nün "mahrem abisi"ne 8 yıl 9 ay hapis
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