Çanlar Çerçioğlu için çalıyor

CHP
'li Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun danışmanı, FETÖ
'nün Belediyeler İmamı, firari sanık Erkan Karaarslan
ve yakınlarının belediyeyi nasıl ele geçirdiği savcının iddianamesine girdi. İşte o skandal iddialar: VARAN 1... KAMU MALI PEŞKEŞ ÇEKİLDİ:
Sultanhisar ilçesinin AK Partili eski Başkanı Ertekin Ünal, 2012'de MTA'ya ait 35 bin dönümlük jeotermal sahasının işletme hakkını belediyeye ait Sulter isimli firmaya verdi. Ancak 2014'te işler değişti. Çerçioğlu'nun eşine ait Jantsa'da Genel Müdür olan Sultanhisar'a CHP'den başkan yapılan Osman Yıldırımkaya, jeotermal sahasının işletmesini Sulter yerine Aydın Büyükşehir ile ortak kurdukları Aytermal AŞ'ye devretti. Aytermal'in Genel Müdürlüğü'ne FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' ve Çerçioğlu'nun danışmanı olan firari sanık Erkan Karaarslan'ın kuzeni Ümit Erkan getirildi. VARAN 2... BELEDİYEYİ ELE GEÇİRMİŞLER:
Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, Mersin Asliye Ceza'daki yargılaması devam ederken firar etti. Karaaslan ile birlikte kuzeni Ümit Erkan, bacanağı Muharrem Şanlı, baldızı Çiğdem Şanlı, yeğeni Osman Çolak
, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir İhale Birimi Başkanı Nermin Canyurt dâhil 17 kişi hakkında FETÖ iddianamesi hazırlandı. İddianame Aydın Ağır Ceza'da kabul edildi. VARAN 3... BELEDİYENİN MALİ DENETİMİ FETÖ ŞİRKETİNDE:
Aydın Cumhuriyet Savcısı Murat Oran'ın iddianamesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nce "Mali Danışmanlık" adı altındaki işin, GLOKAL Danışmanlık isimli bir firmaya verildiği, bu firmanın sahibi olan Osman Çolak'ın, Erkan Karaarslan'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtildi. Çolak ifadesinde, sözleşme bedelinin yüzde 60'ının Karaarslan'a verildiğini belirtmiş. VARAN 4... MAKAM ARACI FETÖ İMAMINDAN:
Çerçioğlu'nun kullandığı makam aracını, Erkan Karaarslan'dan kiralandı.