Salih Tuna yazdı: ‘Toplanın bakalım şöyle…’

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mahalleyi almış bir merak, "Salih Tuna ne diyecek" diye. Naçar sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım.

Dedim ki: McKinsey adlı danışmanlık şirketi hakkında ne söylemişsem virgülüne kadar arkasındayım.

"NE ANLATSAN ANLAMAZLAR"

"Bu cahillere ne anlatsan anlamazlar abi" diyeninden düpedüz çemkirenine kadar envaiçeşit tepki geldi.

İçlerinden biri de "Kıvırma" dedi, iyi mi?

Ben virgülüne kadar sözlerimin arkasındayım diyorum, o "kıvırma" diyor.

Bir başkası da, "Tabi sözlerinin arkasında olacaksın. Erdoğan ile Albayrak'ın tepkileri dindirmek için ayrı telden çalıyormuş gibi yaptıklarını biliyorsunuz..." demiş.

Hayır, CHP veya "İyip"li falan değil.

"BÜTÜN FENALILIKLARI DAVUTOĞLU'SUZLUKTAN KAYNAKLANDIĞINA İNANAN BİR ELEMAN"

Türkiye'deki bütün fenalıkların "Davutoğlu'suzluktan" kaynaklandığına inanan bir eleman.

Bunlardan mahallede (kimi gazete köşelerine kadar sızmış müptezel müfteriler dahil) epey var.

Ve, işin tuhafı bunlar insan!

"BÜLENT MUMAY GİBİLERİ ELDİVENLE BİLE SEVMEZSİNİZ"

Yani, Allah sevelim veya ibret alalım diye yaratmış. Sizi bilemem ama ben her daim "sevmekten" yanayım.

Lakin öyle mahluklar da var ki ("AKP'li rahatsızlara" çakmamdan felaket rahatsız olan Mumay Bülent gibi) evlat olsa, eldivenle bile sevemezsiniz.

McKinsey hakkında kim ne demişti; o kanalın o çocuğundan, FETÖ kaçağı Ekrem Dumanlı'ya kadar şöyle bir hatırlayalım.

"MUHALEFET YİNE DERSİNE ÇALIŞMAMIŞ"

Fakat önce ana muhalefet liderinden başlayalım.

Yani, 17 - 25 Aralık 2013'ten 15 gün önce gittiği ABD'den döner dönmez FETÖ kanalı Samanyolu'nda "Erdoğan yurtdışına kaçacak ama yakalayıp getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'ndan.

Söz konusu danışmanlık şirketi konusunda o kadar saçmaladı ki, bir tek "ezanlarımızı susturup bayraklarımızı indirecekler" demediği kaldı.

Her zamanki gibi dersine hiç çalışmamıştı tabii.

"GÜLMEYİN DAHASI VAR"

TRT'de 97'den itibaren 2 dönem genel müdürlük yapan "Yücel Yener'lerine" sorsaydı, kamu yayıncısı TRT'nin McKinsey'le uzun süre çalıştığını öğrenirdi.

FETÖ'nün umut bağladığı bir başka muhalefet parti lideri de 2 yıl IMF'de çalışan ve her seçim halkı sokağa çağıran CHP'li Selin Sayek Böke gibi "Düyun-u Umumiye" deyip durdu.

Murdoch'ın kurduğu ABD kanalının Portakal'ı da "ABD şirketine kapı açılıyor..." diyerek feveran etti.

Gülmeyin, dahası var:

"EKREM DUMANLI BİLE BUNLARI DESTEKLEYEN VİDEO ÇEKTİ"

Ekrem Dumanlı da çektiği video marifetiyle, "Ekonominin anahtarlarını McKinsey şirketine teslim ettiler. Çok acı bir gelişmedir, üzücü bir gelişmedir.. battı diye sevinilecek bir gelişme değildir.. oh olsun diye üzerinde tepinilecek bir gelişme değildir..." dedi.

Evet, bence de çok komik ama muhalif lakırdıların özeti mahiyetinde.

Sayın Bahçeli işte bu muhalefet tarzını çok sert eleştirdi. Sayın Bakan Albayrak da "ya ihanet ya da cehaletten" dedi.

Biz de malum şirketin sadece "danışmanlık" hizmeti sunduğunu, ayrıca, her yıl ihtiyacımız olan 220 milyar dolar dış kredi için bir çıpa mesabesinde anlamlı olabileceğini, fakat IMF'yle de uzaktan yakından alakası olmadığını, memnun kalınmazsa işine son verilebileceğini dilimiz döndüğünce anlattık.

"SİNSİ SALDIRI MAHALLEDEN GELDİ"

Gelgelelim, biz FETÖ işbirlikçisi muhalefete vurduk, cevap "siyaset hırsızlarının" hayli zamandır sinsice "zehirlemeye" çalıştıkları "mahalleden" geldi.

Bu da zehirledikleri sosyolojinin etki alanını göstermesi bakımından manidardı.

Peki dediğimiz gibi olmadı mı?

"ALGI FAALİYETİNİN İPİNİ ÇEKTİLER"

Sayın Başkan Erdoğan McKinsey işine şak diye son verdi işte. (E hani Düyun-u Umumiye idi.)

Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "Bu zat, ekonomi yönetimimize hizmet vermek üzere ücretimukabili tutulmuş bir danışmanlık firması üzerinden bizi güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bundan böyle ona bu fırsatı da vermemek için bu firmadan fikri danışmanlık hizmeti de alınmayacak..." dedi.

Hülasa, algı faaliyetlerinin ipini çekti.

Alınacak "danışmanlık" hizmetinden memnun kalınmayacağından değil, yürütülen algı faaliyetine izin vermedi.

Diyeceksiniz ki, ekonomi alanındaki bir "atraksiyona" sırf algı faaliyeti yüzünden son vermek ne kadar doğru?? Nereden baktığınıza bağlı.

"Bozguncu muhalefetin" mahut algısına memleketi teslim etmenin sonuçlarını düşünürseniz, elbette doğru.

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