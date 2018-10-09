Son Dakika: Münbiç'te Türkiye-ABD ortak eğitimleri başladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-ABD ortak eğitimleri bugün itibariyle başladı. ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır. açıklamasında bulundu.

MÜNBİÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AÇTIĞI ÇUKURLAR...

Bakan Akar, Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlar ile ilgili de, "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." dedi.

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