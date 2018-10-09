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Son Dakika: 'te Türkiye- ortak eğitimleri başladı!

Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'te Türk- ortak eğitimlerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 13:26 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 13:28
Son Dakika: Münbiç'te Türkiye-ABD ortak eğitimleri başladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk- ortak eğitimleri bugün itibariyle başladı. ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, 'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır. açıklamasında bulundu.

MÜNBİÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AÇTIĞI ÇUKURLAR...

Bakan Akar, Münbiç'te örgütünün açtığı çukurlar ile ilgili de, "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." dedi.

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Son Dakika: Münbiç'te Türkiye-ABD ortak eğitimleri başladı!
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