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'dan açıklaması

Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı 'ın kabinesindeki üç ismin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşerek, Suudi gazeteci 'nın akıbetiyle ilgili soruşturmada Riyad yönetimine "şeffaf olması" çağrısında bulunduklarını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 21:50
Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Sözcü Sanders, Suudi gazeteci 'nın akıbeti hakkında ABD yönetiminin yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, " Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner, Washington Post yazarı kayıp gazeteci hakkında dün Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuştu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Veliaht Prens ile müteakip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin bilgi talep ettiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde ABD'nin Riyad yönetiminden daha fazla detay istediğini belirten Sanders, "Suudi yönetiminden konuyla ilgili soruşturma sürecinde şeffaf olmasını istiyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

ABD Başkanı , sabah basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda, "Bu durum Beyaz Saray'da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz." diye konuşmuştu.

Trump, Suudi Arabistan'dan en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade ederek, "Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
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