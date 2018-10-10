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Mehmetçik gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor

Irak sınırına sıfır noktada bulunan 'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesi kırsalında teröristlerin Türkiye'ye girişlerini önlemek için operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, 3 bin rakımlı yüksek dağları mesken tutarak gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:46
Mehmetçik gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor

Bölücü terör örgütü mensuplarının ülkeye kaçak yollarla girmelerine engel olmak için bölgede operasyonlarını sürdüren silahlı kuvvetleri, sınır hattında kuş uçurtmuyor. Uludere ve Beytüşşebap'ta gece gündüz vatan nöbeti tutan Mehmetçik, 3 bin rakımlı dağlarda operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçik, Marinus bölgesi, , Feraşin Yaylası, Kovankaya, Bölücek köyü, Suvarakontra Geçiti bölgelerinde kuş uçurtmuyor. Bir çok bölgeye eş zamanlı operasyon yapan Beytüşşebap Alay Komutanlığı ve Ayvalık Tabur Komutanlığı personellerine güvenlik korucuları da eşlik ediyor. SİHA ve İHA'lar sürekli keşif uçuşları yaparken, atak ve skorsky tibi helikopterler ise bölgeye hakim dağlara asker konuşlandırmaya devam ediyor.

Bölgede yüzlerce mağara imha eden güvenlik güçleri, teröristlerin kış üstlenmesine izin vermiyor.

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Mehmetçik gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor
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