MHP lideri Bahçeli CHP'nin İş Bankası hisseleri hakkında önemli açıklamada bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada "Hazineye devri için teklif gelirse destek veririz." dedi.

Bahçeli'den flaş CHP'nin İş Bankası hisseleri açıklaması

BAŞKAN ERDOĞAN: GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VASİYETİ NEYSE BU VASİYETİN HAZİNE'YE DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRELİM

Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili dün önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu sürekli olarak tazminat ödüyor ama son açıklamasında 'ben bir tek dava kaybettim' dedi ancak 900 bin TL'nin üzerinde bir tazminat ödedi. CHP içinde de tartışılıyor bu, nereden buldu bu parayı diye. Ve bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı... Ayrıca, daha önce CHP'nin İş Bankası'yla ilişkisini doğru bulmadığınızdan söz etmiştiniz...) Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, 'Oradan bizim kasamıza giren para yok ki' diyor. Ben 'Senin kasana para giriyor' demiyorum ki. Biliyorsunuz, mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir. Dolayısıyla, MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim." açıklamalarını yapmıştı.