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Son dakika: Yeni Ekonomi Programı uygulanacak

'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 07:48
- "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek."

- "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak."

- "Ödenek ve tahsislerde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir."

- " Erdoğan: "Temel hedefimiz kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumaktır."

- Makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için Yeni Ekonomi Programı uygulanacak
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Son dakika: Yeni Ekonomi Programı uygulanacak
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