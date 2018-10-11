Son dakika: Yeni Ekonomi Programı uygulanacak

- "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek."
- "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak."
- "Ödenek ve tahsislerde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir."
- "Cumhurbaşkanı
Erdoğan: "Temel hedefimiz kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumaktır."
- Makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için Yeni Ekonomi Programı uygulanacak