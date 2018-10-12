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Erdoğan, yarın 'de

, yarın 'de, aralarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ailesi ve kendi adına yaptırdığı cami de dahil olmak üzere 41 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kayseri'de

, yarın saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda önce halka hitap ederek, toplu açılışları gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan saat 16.00'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına yaptırdığ Melikgazi ilçesinde Asri mezarlık girişindeki caminin açılışını yapıp, ilk namazı cemaatle birlikte kılacak.

Erdoğan daha sonra Erciyes Üniversitesi'ne geçerek saat 17.00'de akademik yıl açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.00'da Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan'ın nikah törenine katıldıktan sonra Kayseri'den ayrılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kayseri'de
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