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yerine kimi hazırlıyor?

konusunda önemli analizleri ile dikkat çeken Sabah yazarı , bugünkü köşesinde sonrası oluşacak CHP yönetimi için bir yazı kaleme aldı. İlginç detayların yer aldığı yazıda, ’nın isminin ön plana çıktığına dikkat çekiliyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:41
Kılıçdaroğlu yerine kimi hazırlıyor?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dünya ve ülke gündemi ne olursa olsun siyasetin kendine özgü özel bir gündemi var ve o gündem de hiç değişmez. Liderlik, milletvekili, belediye başkanı veya parti yöneticisi olma yarışı hep sürer. En zor zamanda bile siyasetçinin aklının yarısı hep o hesapla meşgul. İster ideal deyin ister koltuk hırsı, siyasetçinin varoluş nedeni bu.

Bütün mesele bu hesabı doğru zamanda doğru yerde hayata geçirebilmek...

tarihi, genel iktidar tecrübesi açısından değilse bile parti içi iktidar mücadelesi açısından müthiş bir siyasi laboratuvar. O yarışa kimler girmedi ki... Bir süre önce CHP yine bir liderlik sancısı yaşadı. , bu sancıyı gidermek için yola çıktı ve ama başaramadı. Sancı sürüyor.
dahil herkes şu gerçeğin farkında, yerel seçimlerden sonra mevcut durum korunsa bile genel başkan değişimi kaçınılmaz olacak.
CHP'lilere göre girdiği bütün seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu öyle veya böyle bu seçimlerden sonra görevi bırakacak.

"ONURLU BİR BİÇİMDE BIRAKMAK İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu da, seçimlerde beklenenin üzerinde bir başarı sağlayarak, bu işi "onurlu bir biçimde" bırakmak istiyor. Peki, yerine kim gelecek veya CHP'yi kime teslim edecek? Kılıçdaroğlu, elini kaldıracağı, kendisine yakın ve parti tabanının da onay vereceği bir isimin peşinde. O isim kimdir bilemem ama şu sıralarda adı en çok geçen kişi, Genel Başkan Yardımcısı ...

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Kılıçdaroğlu yerine kimi hazırlıyor?
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