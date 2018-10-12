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Flaş Kaşıkçı açıklaması: Ortak Çalışma Grubu kurulacak

Kayıp Suudlu gazeteci Kaşıkçı için "ortak çalışma grubu" kurulacak. Sözcüsü Kalın, "'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 01:57
Flaş Kaşıkçı açıklaması: Ortak Çalışma Grubu kurulacak

Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, gazeteci hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır."

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Flaş Kaşıkçı açıklaması: Ortak Çalışma Grubu kurulacak
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