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Başkonsolosluğundan "" açıklaması

Başkonsolosluğu, olayıyla ilgili, “(Türkiye'nin) İki ülkenin uzmanlarını bir araya getirecek ortak çalışma grubunun oluşturulmasını olumlu karşılamasından dolayı memnuniyet duymaktadır” açıklamasını yaptı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 23:35
Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci , 2 Ekim'de 'da evlilik işlemleri için gittiği Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamış ve ortadan kaybolmuştu. Yaşanan olaya ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan yetkili kaynağı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Suudi Arabistan'ın Suudi vatandaşı Cemal b. Ahmet b. Hamza Kaşıkçı'nın İstanbul'da kaybolmasıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla kurulmasını talep ettiği ve kardeş iki ülkenin uzmanlarını bir araya getirecek ortak çalışma grubunun oluşturulmasını olumlu karşılamasından dolayı memnuniyet duymaktadır.

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Alınan kaynak bu olumlu adımı takdir ederek, söz konusu ortak çalışma grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi işbirliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine olan güvenin tam olduğunu ve ayrıca Suudi Arabistan'ın nerede olursa olsun vatandaşlarının güvenliğini ve selametini önemsediğini vurgulanmaktadır" denildi.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması
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