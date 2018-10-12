FETÖ'cu sanık, tahliye yerine bakın ne istedi?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet Savcısının mütalaası alındı.

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"SUÇUN VASIF VE MAHİYETİ..."

Cumhuriyet Savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SANIK, DOLARLARINI İSTEDİ

Söz alan sanık eski kurmay binbaşı Ahmet Yıldız, darbe girişiminden sonra odasında yapılan aramada ele geçirilen ve adli emanete alınan 32 bin 500 doların kendisine geri verilmesini istedi. Yıldız, tahliye talebinde bulundu.

ELİ SİLAHLI GÖRÜNTÜLER İÇİN "MONTAJ" İDDİASINDA BULUNDU

Sanık Yıldız, 28 Haziran'daki savunmasında Genelkurmayda elinde silah olan görüntülerinin "montaj" olduğunu öne sürmüştü.

"TAHLİYE DEĞİL, ALTINLARI İSTİYORUM"

Savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına karşı söz alan eski tuğamiral Sinan Sürer de tahliye talebinin olmadığını ancak eşinin ziynet eşyaları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Ziynet eşyalarını talep eden Sürer'in darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki sivillere ateş açtığı görüntüleri ortaya çıkmış, önceki savunmasında da "Elimde silah olması ateş ettiğim anlamına gelmez." ifadesini kullanmıştı.