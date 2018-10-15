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Suudi Konsolusluğu bugün aranacak

2 Ekim'de Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Öte yandan Bloomberg'in servis ettiği habere göre; Suudi Kral, kayıp gazeteci Kaşıkçı için iç soruşturma talimatı verdi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 13:37
Suudi Konsolusluğu bugün aranacak

'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu bugün aranacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

SUUDİ YÖNETİMİNDEN İÇ SORUŞTURMA TALİMATI

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iç soruşturma talimatı verdi.

SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

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Suudi Konsolusluğu bugün aranacak
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