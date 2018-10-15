İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

FETÖ mensuplarının İzmir 'deki " askeri casusluk " soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 93 sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 19 tutuklu sanık, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karar verilmesi yönünde mütalaasını sunmasının ardından sanıklar, öğleden sonraki oturumda da taleplerini iletti.

Tutuklu sanık eski İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, "kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmasında "kumpas yapıldığını, bunun ise örgüt mensuplarınca yapıldığı ve sonucunda TSK'da FETÖ'cü olmayan bazı askerlerin tasfiyesinin amaçlandığı" gibi suçlamaların kendilerine yöneltildiğini belirterek yargılamada gelinen aşamada bu üç temel iddianın da çürütüldüğünü savundu.

Soruşturma aşamasında hazırladığı hiçbir evrakta şüpheliler hakkında "askeri casusluk yapıyorlar" diye bir tabir kullanmadığını öne süren Aydın, bu süreçte hukuk dışına çıkmadan usulüne uygun işlemlerin altına imza attığını ifade ederek, "Masumun, suçsuzum. Suçsuzluğumu ispat etmeye çalışıyorum. Suçsuzluğumu da ispat ettiğimi düşünüyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Yasin Çakmak, soruşturma aşamasında bir şüphelinin ev aramasına katıldığından tutuklandığını ileri sürerek, arama sırasında bir usulsüzlüğe rastlamadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını beyan eden Çakmak, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.