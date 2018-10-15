“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN...

Cemal Kaşıkçı'nın mensubu olduğu aile hakkında vaktiyle bizde de çok şeyler yazılmış ama yazılanların nerede ise tamamını Cemal'in amcası ve bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından olan Adnan Kaşıkçı ile alâkalı magazin haberleri teşkil etmişti.