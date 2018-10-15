“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

KRAL ABDÜLAZİZ'İN DOKTORLUĞUNU YAPTI...
Kaşıkçılar, bizdeki yaygın kanaate göre aslen Kayseri'nin "Germir" köyündendir, ailenin bazı erkekleri üç asır önce hac için Arabistan'a gidip Medine'ye yerleşmiş, "Kaşıkçı" ismi zamanla Arapçalaşıp "Kaşşugi" olmuş, 1900'lerin başında İttihad ve Terakki'ye katılmışlar, Medine'nin "muhtesip"i, yani vergi toplayıcısı olmuşlar ve Adnan Kaşıkçı'nın Avrupa'da tıp tahsil eden babası Muhammed Halid Khashoggi, yani "Kaşıkçı", Suudi Arabistan'ın kurucusu olan Kral Abdülâziz'in doktorluğunu yapmıştır.