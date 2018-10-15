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  • “Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

”, daha doğrusu “” ailesi

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 11:02
“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giren Suudi gazeteci Cemal 'nın binadan çıktığını kimselerin görmemesi üzerine başlayan bekleyişin gerilimi gün geçtikçe artıyor, bu gaybubet uluslararası bir hâdise halini alıyor ve dünya basınına bir zamanlar sık sık konu olan "Kaşıkçı" ailesinin ismi de uzun senelerden sonra bu tatsızlık sebebi ile yeniden telâffuz ediliyor.

“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN...

Cemal 'nın mensubu olduğu aile hakkında vaktiyle bizde de çok şeyler yazılmış ama yazılanların nerede ise tamamını Cemal'in amcası ve bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından olan Adnan Kaşıkçı ile alâkalı magazin haberleri teşkil etmişti.

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“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

Aradan epey uzun zaman geçip de Türkiye'nin ailesinden ve Adnan Kaşıkçı'nın mevcudiyetinden ne şekilde haberdar olduğunun artık tamamen unutulduğunu görünce, bir-iki hatırlatma yapmak istedim…

“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

Medineli olan ailesinin birkaç nesil önceki geçmişi hakkında senelerden buyana ortaya çeşit çeşit iddialar atılır.

“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

KRAL ABDÜLAZİZ'İN DOKTORLUĞUNU YAPTI...

lar, bizdeki yaygın kanaate göre aslen Kayseri'nin "Germir" köyündendir, ailenin bazı erkekleri üç asır önce hac için Arabistan'a gidip Medine'ye yerleşmiş, "Kaşıkçı" ismi zamanla Arapçalaşıp "Kaşşugi" olmuş, 1900'lerin başında İttihad ve Terakki'ye katılmışlar, Medine'nin "muhtesip"i, yani vergi toplayıcısı olmuşlar ve Adnan Kaşıkçı'nın Avrupa'da tıp tahsil eden babası Muhammed Halid Khashoggi, yani "Kaşıkçı", Suudi Arabistan'ın kurucusu olan Kral Abdülâziz'in doktorluğunu yapmıştır.

“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girip de çıkmayan Cemal işte bu Muhammed Halid Kaşıkçı'nın bir başka oğlunun, Ahmed Kaşıkçı'nın çocuğu idi.

“Kaşıkçı”, daha doğrusu “Hâşukcî” ailesi

Adnan amcası, Prenses Diana'nın sevgilisi olan ve 1997'de Diana ile beraber Paris'te bir trafik kazasında can veren Dodi el-Fayed de halasının oğlu oluyordu…

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