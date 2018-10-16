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Başkan Erdoğan, Moldova'ya gidecek

Başkan 'ın 17-18 Ekim'de Moldova İgor Dodon'un davetlisi olarak bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 19:28
Başkan Erdoğan, Moldova'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın ziyaretinde Moldova Dodon ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Moldova Başbakanı Pavel Filip ve ilgili Bakanların yanı sıra Moldovalı siyasetçilerle de bir araya geleceği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'ni ziyaretinde Başkan İrina Vlah'ı da kabul edeceği aktarıldı.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin stratejik ortaklık açıklamasının imzalanması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ziyaretin ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret etmesi ve Gagauz yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından ile ilgili kuruluşlarımızın bölgede gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını yapmaları öngörülmektedir."

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Başkan Erdoğan, Moldova'ya gidecek
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