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Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 00:04
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Türkiye ile Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi.

İki lider görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, 2019 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140'ncı yıldönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Türkiye ve Sırbistan arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi mekanizmasının önemini vurguladı.

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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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