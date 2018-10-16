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- davasında ilk tarih belli oldu

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (), tek taraflı yaptırımları nedeniyle 'ye dava açan tarafının başlattığı davayla ilgili ilk savunma tarihlerini belirledi. UAD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı açtığı davada ilk savunma tarihlerinin 2019 ve 10 Ekim 2019 olarak belirlendiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 19:46
İran-ABD davasında ilk tarih belli oldu

Açıklamada, 'da 'ın savunmasını sunacağı, 10 Ekim'de ise 'nin karşı savunmasını sunacağı ifade edildi. Mahkemenin tarafların görüşlerini dikkate alarak bu tarihleri belirlediği kaydedildi.

ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı 'de açtığı davada, geçen hafta görülen ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itirazları dinlenmişti.

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UAD BAZI YAPTIRIMLARI KALDIRDI

UAD iki hafta önce, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili bu ülkenin tedbir talebini kabul ederek, insani yardım ve ürünlerin ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımların kaldırılması kararı vermişti.

Davanın uzun yıllar sürmesi ihtimaline karşın tedbir kararına göre dava boyunca İran'ın zarar görmesi engellenecek.

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ANLAŞMANIN FESHİNİ POMPEO AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından, iki ülke arasında 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.

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İRAN'IN ABD'YE KARŞI UAD'DE DAVA AÇMASI

Tahran yönetimi, ABD Başkanı 'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, yaptırımların askıya alınmasını istiyor.

Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955'de imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

UAD, anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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