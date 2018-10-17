Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Avustralya'dan gelen PKK'lı aile Gaziantep'te yakalandı

'dan gelen 'lı aile 'te yakalandı

'te, 'da terör örgütü / adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen karı koca ile oğulları gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 18:18
Avustralya'dan gelen PKK'lı aile Gaziantep'te yakalandı

'da terör örgütü / adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen karı ve koca ile oğulları 'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulunan C.K, eşi Y.K. ve oğlu İ.K'nin bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılar, kentten ayrılmak için Gaziantep Havalimanı'nda bulundukları sırada yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya'dan gelen PKK'lı aile Gaziantep'te yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN