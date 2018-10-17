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Eski asker ve polis öğrencilerine operasyonu

'da polisin yaptığı operasyonunda 2'si eski polis, 4'ü ise eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 08:14
Eski asker ve polis öğrencilerine FETÖ operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/) asker ve polis ayağına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 2'si polis, 4'ü ise asker olmak üzere 6 eski öğrencinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.

Polis bu sabah şafak vakti belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolüne getirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Eski asker ve polis öğrencilerine FETÖ operasyonu
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