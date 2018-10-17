Son dakika: Suudi Konsolos'un konutunda bugün arama yapılmayacak

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan yetkililerin, başkonsolosluk konutunda bugün inceleme yapmayacağı belirtildi.

Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki Meşeli Sokağı'nda bulunan konutuna çıkan yollara polis ekiplerince çekilen emniyet şeridi kaldırıldı.

BAVULLAR DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutundan çıkan konsolosluk aracında bavulların olduğu görüldü.



İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutunda bu gece yapılması planlanan aramanın yapılmayacağı öğrenilmesinin ardından polis ekipleri tarafından konsolosluk konutu önündeki bariyerler kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 saat önce Konsolosluk rezidansına giriş yapan 34 CC 2280 plakalı araç saat 23.55 sıralarında Konsolosluk konutundan ayrıldı. Çıkış yapan konsolosluk aracında ise bavulların olduğu görüldü.

Çalışma grubunun inceleme için gelmesini bekleyen yerli ve yabancı basın mensuplarına, konutta bugün inceleme yapılmayacağı ifade edildi.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, dün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.