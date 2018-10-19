"Ardışık" aramadan dönemin tugay komutanı çıktı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

"Mahrem imam" tarafından ankesörlü ya da sabit hattan ardışık arandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kent merkezinde "mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.