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'dan gelen 'lı teröristler yakalandı!

'da terör örgütü / adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 'te yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:27
Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!

'da terör örgütü / adına faaliyetlerde bulunan ve bazı örgütsel eylemleri organize etmek için geldikleri kentten ayrılmak üzereyken Havalimanı'nda yakalanan C.K, eşi Y.K. ve kızları İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemi altında Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiği belirlenen zanlılar, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!
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