CHP’li başkana HDP’li yardımcı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan'ın Taksim'deki lüks otelin restoranında yaptığı pazarlıkta alınan kararlar netleşti. Yapılan sıkı pazarlık sonucu CHP, HDP'ye önemli tavizler ve görevler vaat etti. İşte detaylar:

GÖRÜŞME İL BAŞKANLARIYLA

Akşam'ın haberine göre; CHP'li yöneticiler inkar etse de HDP ile ittifak görüşmeleri için il ve ilçe başkanlarına tam yetki verildi. İstanbul, Doğu ve Güneydoğu'daki iller için kirli pazarlıklar yapıldı. Alınan kararlara göre CHP'nin sınırda olduğu ve az oy aldığı il ve ilçelerde HDP'liler devreye girecek. HDP'li il ve ilçe başkanları parti üyelerine 'oyları CHP'ye verin' telkininde bulunacak. HDP oy desteği karşılığında CHP'nin seçildiği belediyelerde başkan yardımcılığı, genel sekreterlik görevlerine getirilecek.

OY VER, MECLİS ÜYELİĞİ SENİN

HDP'liler başkanlık seçiminde CHP'nin adayına oy atacak, meclis üyeliğinde ise kendi adaylarına oy verecek. CHP'nin karşısındaki HDP'li adayın profili düşük seçilecek.

İttifakta İstanbul öncelik. Yerel seçimlerle ilgili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, süreci ilçe başkanlarıyla birlikte yürütecek. CHP il yönetimi İstanbul'da oy oranı yüzde 18-20 bandında olduğu Esenyurt ve Sancaktepe gibi ilçelerde koşulsuz HDP ile birlikte hareket etme kararı aldı. HDP'ye bu ittifakın karşılığı olarak belediye başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği kontenjanı verilecek. İstanbul'da Kürt seçmenin en çok yaşadığı bu iki ilçede aday yapılacak kişilerin HDP'ye de hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu illerinden olacak. HDP'ye öncelik olarak meclis üyeliği kontenjanı ve en az bir tanesinin başkan yardımcılığı verilecek.

İŞTE KİRLİ PAZARLIĞIN ŞARTNAMESİ

HDP-CHP arasındaki gizli ittifakın ikili görüşmelerinin yapıldığı otelde çekilen fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı... Gizi bir yemekte yapılan ittifaka göre HDP adına Celal Doğan CHP adına ise Tuncay Özkan bu görüşmede yer almıştı. Bu fotoğrafların ardından iki isim de konuşmadı.

CHP ELİYLE KANDİL'E PARA AKACAK

Akşam'ın haberine göre; HDP-CHP gizli ittifakları sadece ilçe belediyelerinde olmayacak. Büyükşehir yarışlarında da iki parti ittifak yapacak. HDP, CHP'nin güçlü olduğu illerde kendi meclis üyelerine oy verip onları meclise sokmaya çalışacak. Gidecek oya göre CHP'nin HDP'ye genel sekreterlik kontenjanı açacağı öğrenildi. Ayrıca belediyenin iştirak şirketlerinde yöneticilik için kontenjanlar verileceği öğrenildi. Terör örgütü PKK'ya yakın isimlerin belediye şirketlerine müdür olmasıyla CHP, terör örgütü PKK'ya kaynak aktarmasına aracı olmuş olacak.

BİR YANDAN DA İP'Lİ İTTİFAK

CHP'nin kaybetmeye yakın olduğu Avcılar, Büyükçekmece ve Kartal gibi ilçelerde ise İP'le ittifak yapılacak. Aynen HDP'yle yapılacak olan pazarlığın benzerinin İP ile de yapılacağı konuşuluyor.

CHP, bazı bölgelerde İP'le ittifak yapacağı için görüşmelerin aleni yapılmamasını istedi. Bunun için HDP, CHP'nin destekleneceği bölgelerde aday çıkartılmasına karar verildi. Bu adayların profilleri düşük olacak.