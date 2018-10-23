CHP'li Belediye çalışıyor(!)

CHP'li Kartal Belediyesi eleştirilere neden olan parke taşlarının üzerine asfalt dökme çalışmasıyla ilgili "Muhtar istedi yaptık, mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmıyor" diye bir açıklama yayınladı.

Sağlam parke taşlarının üzerine asfalt dökmek kadar saçma bir açıklama.

Ne yani, belediyeyi muhtar mı yönetiyor? Bir dahaki seçimde de asfaltın üstüne parke döşerler! Türkiye'de belediyecilik anlayışı bu değil mi? Her yerel seçim öncesi sağlam yollar, kaldırımlar sökülür, yeniden yapılır.

Amaç çalışıyoruz gibi görünmek ve birilerine para kazandırmaktır. İşte halkın parası böyle heba oluyor.

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