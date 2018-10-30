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Teslim olan terörist skandalı itiraf etti

’den ’ya geçip, güvenlik güçlerine teslim olan terörist: "’deki çatışmalarda yaralanan militanlar, Suruç’taki sağlık merkezlerinde tedavi olup, yeniden örgüte döndü"

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018
Teslim olan terörist skandalı itiraf etti

Terör örgütü 'ye katıldıktan sonra, 'nın kuzey Irak'taki kamplarına geçen terörist Abdullah Akkuş, güvenlik güçlerine teslim oldu. Lice, Silvan ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahların üzerinde tespit edilen parmak izleriyle kimliği belirlenen Akkuş'un, ailesinin de araya girmesiyle teslim olduğu öğrenilirken, teröristin ifadelerinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

HASTANE MİLİTANLARA ÇALIŞTI

Diyarbakır'ın Irak sınırındaki Lice kırsalında bulunan PKK kampından 2014'te eğitim gördükten sonra örgütün uzantısı YPG'ye katıldığını anlatan terörist Akkuş, o dönemde yaralanan teröristlerin, birçoğunun Suruç'ta tedavi edildikten sonra yeniden örgüt saflarına döndüğünü anlattı. Akkuş, "Yaralanınca, Devlet Hastanesi'ne getirildim. İlk tedavi sonrası Diyarbakır Bağlar'daki sağlık merkezine getirildim. Ben oraya getirildiğimde yaralı 30 kadar örgüt üyesi sağlık merkezinde bulunuyordu. Tedavim sonrası merkezden çıkmak istedim, örgüt izin vermedi. Beni orada ilaçla uyuttular. Gözümü açtığımda Irak sınırındaki Lice kırsalında, diğer yaralı teröristlerle birlikte örgüt kampındaydım" dedi.

ÖNCE SURİYE SONRA LİCE

Buradan Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke vilayetine bağlı Irak-Suriye sınırındaki Malikiyah ilçesine gönderildiğini anlatan terörist, iyileştikten sonra yeniden PKK'nın sözde "Lice tim komutanı" olarak Türkiye'ye döndüğünü söyledi. 51 ayrı bombalama eylemine katıldığı belirlenen ve tutuklanan örgüt üyesi, ağır müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

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