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sanığı kadın hapis cezası aldı, kocasına 'yaktın başımı' dedi

'de /PDY soruşturması kapsamında görülen davada, 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rukiye K., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Rukiye K., duruşma salonunda davayı takip eden eşi E.K.'ye tepki göstererek, "Yaktın başımı" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 17:01
FETÖ sanığı kadın hapis cezası aldı, kocasına 'yaktın başımı' dedi

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık ev kadını Rukiye K., ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları tespit edildiği iddia edilen şüphelisi Rukiye K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Rukiye K.'yi, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve İstinaf ile Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.


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"YAKTIN BAŞIMI!"

Mahkeme başkanının kararı açıklamasının ardından Rukiye K., kendisi de FETÖ davasında tutuksuz yargılandığı öğrenilen eşi E.K.'ye, "Yaktın başımı " diye tepki gösterdi.

SAĞLIK TEKNİSYENİNE 6 YIL 3 AY HAPİS

'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, Erciyes Üniversitesi'nde sağlık teknisyeni olarak çalışan ve 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Selim A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine farklı bir dava dosyasında tutuksuz yargılanan Ayşe C.'ye, 'örgüt üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığın verdiği ifadelerin yararlı bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim yaparak, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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FETÖ sanığı kadın hapis cezası aldı, kocasına 'yaktın başımı' dedi
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