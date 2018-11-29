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'nın üye toplayıcısı yakalandı!

’de Terörle Mücadele ekiplerince şafak vakti yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi oldukları ve propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 11:08
PKK'nın üye toplayıcısı yakalandı!

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÖRGÜTÜN SOSYAL MEDYA AĞI VE EYLEM ÇAĞIRICILARI

Edinilen bilgiye göre terör örgütünün talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kamuoyu oluşturarak örgüte halkı sokaklara çekmek, eylemlere çağırmak amacıyla özellikle sosyal medyayı kullanarak yorum, paylaşım ve beğenilerde bulunan örgüt üyelerini tespit eden TEM ekipleri, şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Şafak vaktinde yapılan baskınlarda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen B.A., M.P., F.Ö., M.Ş., F.İ. ve E.T. isimli şahıslar ile silahlı terör örgütüne üye olduğu ve eylemlerine katıldığı tespit edilen Suriye uyruklu Abu Şirko kod adlı R.H. ve M. T. isimli 8 şahıs gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN ÜYE TOPLAYICISI DA ARALARINDA

Gözaltına alınan şahıslardan R.H.'nin Suriye'de PKK adına düzenlenen faaliyetlere katıldığı ve Suriye'de ayağından sakatlanınca Türkiye'ye geldiği, M.T.'nin ise örgüte eleman topladığı öğrenildi.

Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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