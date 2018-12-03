Türkiye'den Paraguay'a sağlık desteği

Cumhurbaşkanı'nın Paraguay ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, First Lady Silvana Abdo ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme yaptı. Görüşmeye Paraguay Sağlık Bakanı, eşi ve diğer Bakan eşleri katıldı. TİKA'nın Paraguay Sağlık Bakanlığına yapmış olduğu ambulans ve 43 tekerlekli sandalyenin teslimi de bu sırada gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, görüşme sırasında geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yaygın olarak kullanıldığı Paraguay'daki uygulamalar hakkında bilgi aldı. İnsanlığın bu ortak tecrübelerine bilimsel çehre kazandırarak modern tıpla buluşturmanın önemine değindi.





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