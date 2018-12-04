ABD’den kargoyla gönderildi 48 suikast silahı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan operasyonda 48 suikast silahı yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için silahları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde ve paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoya verildiği ortaya çıktı. "CNC torna tezgahı parçaları" olarak beyan edilen kargoların dikkat çekmemek için ayrı ayrı gönderildiği belirlendi. İlk kargoda 24 silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edilirken, geri kalan parçalar da 3 gün sonra yine farklı kişi adına gelen ve "makine parçası" olarak belirtilen pakette ele geçirildi. Silahların ABD'den farklı günlerde ve paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoya verildiği belirlendi. Alıcı 6 ayrı adrese yapılan baskınlar gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

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