PKK'nın korkulu rüyası 'Özel birlik'

"Komandolar olarak buradaki görevimiz her türlü iklim ve arazi şartlarında yaz kış demenden tam donanımlı kıyafetlerle yıkıcı ve bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmektir." diyen Yıldırım, "Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." diye konuştu.