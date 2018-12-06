Sean Penn, Cemal Kaşıkçı belgeseli için İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı. Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı. Ünlü aktör, cinayetin ortaya çıkmasında katkı sağlayan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı da Genel Merkez'de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Aktay, "Görüşmemiz 1 saaten fazla sürdü. Kendisine Hatice Cengiz ile yaptığımız telefon görüşmemi ve o gün yaşadıklarını anlattım. Tanıklığımı ortaya koydum" dedi.