Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Törende konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Şehidimizin kızı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Babam bize hep 'ben bir gün şehit olabilirim' sizden şehit evladı gibi davranmanızı bekliyorum" dediğini söyledi." diye konuştu. Çeber'in bu sözleri törene katılanları duygulandırdı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da "Gökyüzü onu ağlayarak uğurluyor" sözleriyle duygularını paylaştı.

Şehit Rize Emniyet Müdürü için valilikte tören düzenlendi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Altuğ Verdi'nin naaşı törenin ardından kara yolu ile Trabzon'a oradan da hava yolu ile Mersin'e götürülecek.

RİZE VALİSİ: KALLEŞLİĞİN, HAİNLİĞİN NEREDEN GELECEĞİNİ BİLEMİYORSUNUZ

Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, "Tüm Türkiye Altuğ müdürümüzü daha yakından tanıdı, herkes ne kadar başarılı olduğunu gördü. Hepiniz ekranlarda izlediğinizde yüzündeki gülümsemenin ve iyi insan olmanın ne kadar gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok önemli bir emniyet müdürünü kaybetti. O yıllarca her türlü belayla, kötülükle mücadele etti ama kalleşliğin, hainliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor sizi şehit ediyor. Şehidimizin kızı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, "Babam bize hep 'ben bir gün şehit olabilirim' sizden şehit evladı gibi davranmanızı bekliyorum" dediğini söyledi. Bu ülke için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisine minnetlerimi sunuyorum" dedi.







EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ: HAİN KURŞUNLARLA ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇEN...

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, şehit olan Verdi hakkında şöyle konuştu:

"Bugün burada, dün öğle saatlerinde meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla şehadet şerbetini içen kahraman bir vatan evladına, yüreği vatan aşkıyla dolu güleryüzlü, mütevazı, halkla kaynaşmış Rize'nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi kardeşimizi ebedi aleme uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bizim inanacımıza göre şehitler, cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibidirler. Her müslüman Türk evladı hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu eder, bunun için de mücadele eder. Bizim inacımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar. O bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi gerekirse uğruna kurşunda yeriz diyenlerdendi. Geride çok güzel hatıralar, güzel hizmetler, güzel dostluklar bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu güzel insanı yetiştiren ailesine de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum."





"ONU ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise törende şunları söyledi:

"Toplumun her kademesine giren, toplumla birlikte yaşamaya gayret gösteren bir emniyet müdürümüzdü. Cenab-ı hak kendisine rahmet eylesin. Biz onu Rizeliler olarak asla unutmayacağız. "



