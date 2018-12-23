Kandil’e kadar terör yuvalarını temizleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son MKYK toplantısında Suriye haritası üzerinde Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan harekata ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan'ın harita üzerinde işaretlediği terör yuvalarını göstererek, "Kandil'e kadar bu terör yuvalarını temizleyeceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımız tamam" dediği belirtildi.

YERLİ VE MİLLİ MÜHIMMAT

Başkan Erdoğan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında kurmaylarını yerel seçim çalışmalarının dışında dış politikada yaşanan son gelişmeler hakkında da bilgilendiriyor. Edinilen bilgilere göre Başkan Erdoğan bugüne kadar Türkiye'nin büyük başarı ile gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da bizzat toplantı salonuna getirttiği harita üzerinden bilgilendirme yapmıştı.

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yapılacak olan operasyon için de aynı yöntemi kullandı. Yine Suriye haritası üzerinde olası harekata ilişkin detayları paylaştı. Suriye'yi karış karış bilen, terör örgütlerinin sayısı, yerleri, açtıkları çukurlar, mühimmatları ve kimler tarafından nasıl finanse edildiklerini ayrıntılarıyla anlatan Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin temizlenmesi konusunda kararlılığını bir kez daha vurguladı. Yapılacak operasyonda daha önce Fırat Kal-kanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi yine milli ve yerli silahlar ve mühimmatlar kullanılacak. SİHA ve İHA'larla teröristlere göz açtırılmayacak.