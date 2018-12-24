14 yıldır o bayrağı hiç indirmediler

BUGÜN NELER OLDU

AdıyamanÇelikhan'da yaşayan Mehmet Şişman (85) ve Fatma Şişman (78) çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan Şeyho Şişman, 2002'de uzman çavuş oldu. Geçici görevle Şırnak'taki Akdizgin Karakolu'na gönderilen Şeyho Şişman, 2004'te araç komutanıyken, PKK'lıların önceden yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit oldu. Şeyho Şişman'ın Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla uğurlandığı törende, tabutun üzerine örtülen Türk bayrağı da babası Mehmet Şişman'a teslim edildi. Baba Mehmet Şişman, "Vatan sağ olsun" diyerek teslim aldığı o bayrağı o gün evlerinin başköşesine astı. Oğullarının şehadet belgesini ve SANCAK-11 adlı timde birlikte görev yaptığı askerlerin yazıp gönderdikleri şiiri de çerçeveletip o bayrağın iki tarafına asan aile "Dünya var oldukça bu bayrak göklerde dalgalanacak" dedi.