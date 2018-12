BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 49'uncu kez muhtarları ağırladı. Erdoğan'ın yılın son muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış, şahsımı, bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve "Benim Cumhurbaşkanım değilsin" diyor. Bay Kemal, ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin Cumhurbaşkanı olarak seçildim. Yüzde 52.6 oy, kim verdi bunu. Benim milletim verdi. Sen yüzde 52.6'nın içinde olmayabilirsin. O benim için önemli değil. Ama sen yüzde 52.6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için de zaten bir yere pabuç olamadın, bir yaraya merhem olamadın. 31 Mart'ta da olamayacaksın. Göreceğiz. Niye? Teröristlerle el ele, kol kola gezene benim milletim yürü demez.Bize milletimizin Cumhurbaşkanı olmak, muhtarlarımızın Cumhurbaşkanı olmak yeter. Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kaldırır kendini o kürsüden aşağı atar. Ama ağız işte, torba değil ki büzesin.Bay Kemal niye sen cumhurbaşkanı adayı olmadın? Parti genel başkanıydın, sen cumhurbaşkanı adayı olsaydın, bizim karşımıza çıksaydın. Ondan sonra meşruiyet çok daha güzel olarak ortaya gelirdi. Ama sen çıkmadın, genel başkan olduğun halde çıkmadın. Bu mesele siyaseti anlama meselesidir, halkıyla diyalog kurma meselesidir, halkının gönlüne girme meselesidir. Halkının gönlüne giremeyen, halkının huzuruna da çıkamaz.Bütün bunları CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ, içi boş ve aldatmacadan ibaret olduğunu göstermek için anlatıyorum. Bizim gözümüzde bu zat her ne kadar bir kaset kumpasıyla önü açılmış olsa da CHP Kurultayı'nda seçilip geldiği için meşru bir siyasetçidir. Çünkü bizim CHP seçmeninin de delegelerinin de iradesine saygımız vardır.Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52.6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamları ne yapıyor 'dökülün sokaklara' diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumlayarak geçiriyor. Biz darbelere karşı böyle durmayız, biz darbelere karşı milletimizle beraber tankların önünde dururuz, uçakların karşısında dururuz ve bu darbeleri de böylece 16 saatte bitiririz.1946 seçimlerindeki açık oy, gizli tasnif... Bu kime ait, CHP'ye ait. Bu yöntem, bunların kafasındaki demokrasinin tarifidir. Oyu açıktan kullanacaksın, kime verdiklerini görecekler, bilecekler, sayıma gelince sayımı gizli yapacaklar. Bu kimin yaptığı uygulamaydı, CHP'nin. Bu ülke bunları gördü. Aynı şekilde 1960 darbesine destek verip, seçilmiş başbakanı darağacına gönderip, sallandırmak da bunların demokrasi anlayışının bir tezahürüdür."Bunlaragöre CHP'ye hizmet eden demokrasi meşrudur, CHP'nin işine gelmeyen demokrasiyse behemehal def edilmesi gereken bir yüktür. Seçilmiş cumhurbaşkanını meşru görmeyen kafa, sanıyor musunuz ki siz muhtarları meşru sayar? Bunlar muhtarlarımıza da saldırdılar. Kılıçdaroğlu kafasına göre hiçbiriniz meşru değilsiniz, hiçbiriniz muhtarlık koltuğunda oturmaya layık değilsiniz. Aynı mantıkla gittiğimizde kendisinin de içinde yer aldığı milletvekilleri için de belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri için de aynı şeyleri söylemek mümkündür.""CHPzihniyeti her iyi şeyde olduğu gibi Akif'in İstiklal Marşı konusunda da boş durmamıştır. En son 1937'de İstiklal Marşı'nın değiştirilmesi için Ulus Gazetesi Başyazarı Falih Rıfkı Atay'ın başını çektiği, İnönü'nün de desteklediği bir kampanya başlatılmıştır. Bunun için bir de yarışma açılmıştır. Yarışmaya katılan eserlerin hiçbirisi bu milletin istiklalini anlatacak değerde olmadığı için CHP'nin bu projesi de akim kalmıştır. Düşünebiliyor musunuz, şu andaki bu güzel İstiklal Marşımızı bile bu CHP değiştirme yoluna gitmiştir. Biz ise Akif merhum gibi 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyoruz.""1939Erzincan büyük depreminde 33 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 binden fazla vatandaşımız yaralandı, 110 bin bina yerle bir oldu. Yaralıların çoğu eksi 20 dereceye varan soğukta donarak can vermiştir. İşte bu günlerde CHP ne yapıyor biliyor musunuz? Ancak 4 gün sonra, o da Milli Şef'in meşhur beyaz treniyle Erzincan'a ulaşıyorlar, ama tenezzül edip tren garından ayrılmıyorlar, oradan geri dönüyorlar. Erzincan'a yine milletimiz sahip çıkıyor. Milletimiz aşını, ekmeğini, kıyafetini Erzincanlılarla bölüşüyor. Biz Van depreminde 24 saatte tüm ekibimle beraber ben Van'a ulaştım. Bütün gece bütün çevre illerden iş makinelerini oraya getirtmek suretiyle enkazları kaldırma çalışmasını, vatandaşlarımızı kurtarma çalışmasını başlattık.""Rabiamızıunutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi birbirimize kırdırmak isteyenlere cevabımız bu olacak. Bayrağımızı asla indiremeyecekler. 780 bin kilometrekare ile bu vatan topraklarını bugüne kadar bölemediler, böldürmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde devlet, asla... Onun için de ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu, en batı, en kuzey, en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecektir."CumhurbaşkanıErdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar bin muhtarı İspanya Endülüs'e götürdüğünü belirterek, şimdi de muhtarların umreye gönderileceğini açıkladı. Erdoğan, şöyle dedi: "Bugün itibariyle Külliye'mizde misafir ettiğimiz muhtar sayımız 32 bini aştı. İstiyorum ki 31 Mart'a kadar bütün muhtarlarımızı bu salonda ağırlamış olalım. Bu salon sizin, milletimizin. Geçmişte hiçbir cumhurbaşkanına, başbakana, siyasetçiye nasip olmamış bir şerefe nail olduğuma inanıyorum. Muhtarlarımızı üzen beni de üzer. Muhtarlarımızı memnun eden beni de memnun eder. Muhtar karde��lerim belediye başkanlarımız, özellikle AK Partili belediye başkanları, kaymakamlarımız, sizin emrinizdedir. Valiler de buna dahil. Çünkü biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız. Bizim farkımız bu."Cumhurbaşkanı Erdoğan 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'na Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Batman, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Uşak'tan gelen yaklaşık 2 bin 200 muhtara hitap etti.