Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş görüntüler

A Haber büyük habercilik başarısına imza attı. Dünya gündeminde büyük tartışmalara yaratan Cemal kaşıkçı cinayetine ilişkin çok önemli görüntülere ulaştı.
A Haber Cemal Kaşıkçı'nın hiç bilinmeyen görüntülerine ulaştı. A Haber ekranlarından yayınlanan görüntülerde Kaşıkçı'nın parçalanan cesedii başkonsolosun rezidansına bavullarla taşındığı görülüyor.
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nden gazeteci Abdurahman Şimşek, Ferhat Ünlü ve Nazif Karaman verdiği bilgilere göre ceset 15:09'da siyah minibüsler başkonsolosun rezidansına getirildi.
Parçalanan ceset başkonsolosluk konutuna 5 bavulla getirildi.
İşte o görüntüler