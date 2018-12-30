Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş görüntüler

haberi: cinayetinde flaş görüntüler

haberi... Kaşıkçı cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 'nın cesedinin bavul ve poşetler ile konsolosluktan çıkarıldığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 23:29
Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş görüntüler

A Haber büyük habercilik başarısına imza attı. Dünya gündeminde büyük tartışmalara yaratan Cemal kaşıkçı cinayetine ilişkin çok önemli görüntülere ulaştı.

A Haber Cemal Kaşıkçı'nın hiç bilinmeyen görüntülerine ulaştı. A Haber ekranlarından yayınlanan görüntülerde Kaşıkçı'nın parçalanan cesedii başkonsolosun rezidansına bavullarla taşındığı görülüyor.

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nden gazeteci Abdurahman Şimşek, Ferhat Ünlü ve Nazif Karaman verdiği bilgilere göre ceset 15:09'da siyah minibüsler başkonsolosun rezidansına getirildi.

Parçalanan ceset başkonsolosluk konutuna 5 bavulla getirildi.

İşte o görüntüler

AHaber CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN