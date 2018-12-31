Yaşarken bizim evladımızdı, şimdi milyonların şehidi

Kayseri 1.Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Haşim Yenigül (27) ve Uzman Onbaşı Serkan Bursalı (27), geçici görevle Hakkâri'nin Çukurca ilçesine gönderilmişti. Dağbaşı Tepe bölgesinde görev yapan kahramanlar, Eylül 2016'da, PKK operasyonunda birer gün arayla şehit düştü. K.Maraş'ta aynı şehitlikte toprağa verilen kahramanların ranzaları gibi mezarları da yan yana oldu. Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığı ve Ekinözü Belediyesi ortak bir kitap toplama kampanyası düzenledi. Kendilerine "Gönül Yolcuları" ismini veren bir grup gönüllü de kampanyayı duyunca destek olmak istediklerini ancak toplanan kitaplarla kurulacak kütüphaneye şehit Bursalı'nın ismini verilmesini istedi. Kaymakamlık ve belediye de şehidin isminin kütüphanede yaşatmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, teklifi kabul etti. Bunun üzerine Gönül Yolcuları kitapları toplarken, Soysallı Enerjisa İlk-Ortaokulu'nun bir sınıfı da kütüphaneye dönüştürüldü.

BABA VE ANNEYE SÜRPRIZ

Kütüphaneden haberleri olmayan şehidin babası Mehmet Bursalı, annesi Münir Bursalı ve kardeşleri ise ailesinin bir yakını olan Gönül Yolcuları'ndan Zeynep Demir tarafından, "Hasta ziyaretine gidiyoruz" diyerek açılış törenine getirildi. Kütüphanenin kapısında şehit çocuklarının ismini gören Bursalı ailesi ise bu kez duygusal anlar yaşadı. Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzel, Gönül Yolcuları üyeleri ve öğrencilerin de katıldığı törende şehidin babası Mehmet Bursalı, "Kütüphane bizim için güzel bir sürpriz oldu. Serkan yaşarken sadece bizim evladımızdı ama şehit olunca 70 milyonun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı oldu. Söyleyeceğimiz son şey ise evlatsız oluyor ama vatansız olmuyor" dedi.



"ONLARA VEFA BORCUMUZ VAR"

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar ise "Şehitlerimiz bir ailenin ferdiyken, şehit olduktan sonra, toplumumuzun bir ferdi haline geliyor. Biz de onlara karşı olan vefa borcumuzu ödemek adına bu kütüphaneye şehidimizin adını verdik. Ailesine de sabırlar diliyorum, hiçbir şey onların acısını dindirmez ama devletin sahip çıkması da onları mutlu ediyordur" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile kütüphanenin açılışı yapıldı.