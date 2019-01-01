Arakan’da vicdanın sesi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce "Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırım var, dünya sessiz. Kurtuluş Savaşı'nda gönderdikleri altınlarla yanımızda olan Arakanlıları kaderlerine terk etmeyeceğiz. Kapıları açın, onların tüm masraflarını Türkiye karşılayacak" sözleri ile başlattığı insani yardım seferberliği umut oldu. Açılan su kuyusu, kurulan hastane ve kamplarla 700 binden fazla Müslüman o çağrı ve Türkiye'nin tarihe geçecek yardımlarıyla hayata tutundu. Bir yılda 2 bin tondan fazla gıda kolisi dağıtıldı, 165 bin kişi tedavi edilip, 300 binden fazlasına psikolojik destek veriliyor. Ayrıca yüzlerce bambu ev inşa edildi.Aileleri, eşleri katledilen, uğradıkları istismar sonucu hamile kalan ve evlerine dönemeyen yüzlerce kadın AFAD'ın gönüllü psikologları tarafından tedavi ediliyor. Türkiye, katliamların en acı fotoğrafı olan bu kadınlar için tarihe geçecek destekler veriyor.AFAD, Kızılay ve TİKA başta olmak üzere Türkiye, Myanmar'dan kaçan yüzlerce sığınmacıya 1 yıl içinde en büyüğü Kutupalong olan birçok kampta 400 bine yakın yeni çadır kurdu. Bölgedeki en büyük insani yardım faaliyetini yürüten AFAD, sağlık, beslenme ve barınma hizmetleri vermekle birlikte; 2'si derin olmak üzere 10 su kuyusu açıp, su dağıtım merkezleri oluşturdu. Kamplar haricinde AFAD, bölge şartlarına uygun 2 binden fazla da bambu ev yaptı. Ailelerini kaybeden mağdurlar, bu evlerde sıcak bir yatak ve yemeğe kavuştu. 20 bine yakın gıda kolisi dağıtıldı.Başkan Erdoğan, 2017'de BM'deki konuşmasında "Dünya Arakan'a sussa da biz susmayacağız" diyerek, mağdurların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylemişti. Erdoğan, "Myanmar devletini yanına almak isteyen güçler adım atmasa da vefa borcumuz olan Arakanlıları yalnız bırakmayacağız" demişti.