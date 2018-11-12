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Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

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Giriş Tarihi: 12.11.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 22:55
Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Af Örgütü yaptığı yazılı açıklamayla, lideri 'nin bir zamanlar savunduğu değerlere utanç verici biçimde ihanet etmesi nedeniyle daha önce Kyi'ye verilen ödülünü geri çektiğini duyurdu.

Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

Açıklamada, UAÖ Genel Sekreteri Kumi Naidoo, 11 Kasım'da 'ye bir mektup yazarak, Af Örgütü'nün 2009'da kendisine verdiği yüksek onur ödülünü geri aldığını bildirdi.

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Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

Kyi'nin ordunun 'da gerçekleştirdiği katliamlara açıkça kayıtsız kalmasına ve ifade özgürlüğüne yönelik giderek artan tahammülsüzlüğe atıfta bulunan Naidoo, görev süresinin yarısını geride bırakan ve ev hapsinden serbest bırakılmasının üzerinden 8 yıl geçen Kyi'nin siyasi ve manevi yetkisini Myanmar'daki insan hakları, adalet ve eşitliği savunmak için kullanmaması nedeniyle Af Örgütü'nün duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

Mektubunda, "'nün olarak her nerede olursa olsun adaletsizliğe karşı durmak için sahip olduğunuz manevi yetkiyi kullanmanızı beklerdik, özellikle de 'da" ifadelerine yer veren Kumi Naidoo, "Bugün, artık umudun, cesaretin ve insan haklarını ilelebet savunmanın sembolü olmamanızdan ötürü büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Uluslararası Af Örgütü, Vicdan Elçisi Ödülü'nün sahibi olmayı sürdürmenizi gerekçelendiremiyor, bu nedenle de üzülerek bu ödülü sizden geri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

, 2009 yılında, demokrasi ve insan hakları adına yürüttüğü barışçıl ve şiddet içermeyen mücadele nedeniyle 'nün seçilmişti.

Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

O dönemde ev hapsinde tutulan Kyi, 8 yıl önce bugün serbest bırakılmıştı. Ancak 2012'de ödülü bizzat alabilen , Af Örgütü'nden "Gözlerinizi veya zihninizi üzerimizden eksik etmeyin ve umutla tarihin iç içe geçtiği bir ülke olmamız için bize destek olun." talebinde bulunmuştu.

Utanç verici şekilde ihanet ettiği için…

Açıklamada, 'nin 'daki sivil hükümetin fiilen lideri haline geldiği Nisan 2016'dan beri, Kyi yönetimi, çok çeşitli insan hakları ihlallerinin işlenmesinde veya kalıcı hale getirilmesinde etkin bir rol oynadığı ifade edildi.

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