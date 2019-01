Çöp dağlarından sıfır atığa

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çevre konusunda Türkiye'yi çevreci ülkeler listesinin başına taşıdı. Emine Erdoğan "Türkiye'yi atıksız, yeşil, oksijeni bol bir cennete çevirelim" dedi, 7'den 70'e her yaştan yüz binler temiz ve yeşil Türkiye için destek verdi. Atıklar önce toplandı sonra ayrıştırıldı. 1 yıl geçmeden atık geri dönüştürüldü, sebze ve çiçeklere gübre oldu. Yetmedi, kaynağında yok edilmeye başlandı, şişelere, naylon torbalara veda başladı. Emine Erdoğan mücadelesini ülke dışına taşıdı. Türkiye'nin çevre konusundaki çalışmalarını dünyanın önemli noktalarında anlattı. Tüm o çalışmalar Türkiye'yi yeşile boyarken Emine Erdoğan'a ödüller getirdi.Türkiye'nin atıkla mücadelesi ilk olarak 1994'te dönemin İstanbul Belediye Başkanı şu anki Başkan Recep Tayyip Erdoğan zamanında başladı. Gazetelerin her gün 'Çöp dağları bir can daha aldı', 'Türkiye kokuyor, çöp 39 cana mal oldu' manşetleri atıyordu. "Ben bu ülkeye ve milletime sokakları çöp dağlarına dönüşmüş şehirlerde yaşamayı reva gören sistemi değiştireceğim" diyerek işe koyulan Erdoğan çöpe ve hava kirliliğine karşı ilk mücadeleyi başlattı. Şehirler Erdoğan'ın etkili projeleri ile kısa zamanda nefes aldı. Değişim ve dönüşüm devam etti ve 'çöp can aldı, nefes alamıyoruz' haberleri tarih oldu. Türkiye çevre temizliği ve projeleriyle dünya ülkeleri ile yarışan bir ülkeye dönüştü. Çöp bitti ancak katı atık devam ediyor, kaynaklar israf ediliyordu. Bu kez bayrağı sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim alanlarında devasa çalışmalara imza atan Emine Erdoğan devir aldı. 26 Eylül 2017'de 'Daha temiz çevre, yeşil bir doğa ve temiz havası olan Türkiye için sıfır atık' sloganı ile yola çıkan Emine Erdoğan himayesine aldığı Sıfır Atık Projesi ile 1.5 yılda Türkiye'yi dünyanın çevre konusunda 3'üncü ülkesi konumuna getirdi. 81 ile atık seferleri başlattı, her yerde, kadına, erkeğe, öğrenciye kısaca 81 milyona "Türkiye'yi atıksız, yeşil, oksijeni bol bir cennete çevirelim" dedi.Emine Erdoğan, yola ilk olarak milletin evi Külliye'de yapılan dev bir tanıtım toplantısı ile çıktı. Bakan, bürokrat, akademisyen, sanatçı, doktor, mühendis, siyasetçi kısaca toplumun her alanından kanaat önderlerine atıkla mücadelede iş birliği teklif etti ve 'sıfır atık eylem planını' açıkladı. Herkesin konuyu kendi alanlarında ele alıp, mücadeleye aktif destek vermesini istedi.Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile başlatılan bu tarihi adım için ilk görevin ise kamu kurum, kuruluş ve personellerine düştüğünü söyledi. Eylem planına göre; atıkla mücadelede eğitim-uygulama ve çalışmalar kamu kurumlarından başlatılacak, kamu personelleri bilinçlendirilecekti. Tüm kamu personelleri eğitildi, ilk iş olarak bakanlıkça kamu kurumlarına atık ayrıştırma kutuları yerleştirildi. Böylece atık çöp olarak değil kağıt, metal, cam, organik olarak ayrı ayrı atılmaya başlandı.Emine Erdoğan, Ankara'dan başlattığı seferberliği tüm ülkeye yaymak için 'atık' seferlerine başladı. 81 ilde kamu kurumlarına, evlere, okullara, üniversite ve sanayi bölgelerine ziyaretler yaptı. Genç, yaşlı, kadın ve çocuk herkese daha temiz ve güçlü Türkiye için geri dönüşümün önemini anlattı. Tek tek destek aldı. Türkiye mücadeleye el verince yurtdışına başlattı seferleri. Gittiği her yerde bu çalışmaları anlattı."Ağaç yaş iken eğilir" diyen Emine Erdoğan, amaçlarının davranış değişikliği olduğunu vurguladı ve sıfır atık için önce çocukların eğitilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "atık değerlendirme kültürü çocuk yaşta kazanılmalı" dedi ve projeye çocukları da dahil etti, atıkla sergiler, yarışmalar başlatıldı.Liman, marina, okul, hastane, sanayi kısaca dört bir yanda atık ayrıştırılmaya, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Emine Erdoğan, Çevre Bakanlığı'nca hayata geçirilen kompost makinelerin ev hanımları için de tasarlanmasını istedi. Böylece atık hem iş yerlerinde hem de evlerde dönüştürülmeye başlandı. O çöpler bu gün çiçeklerimizi yaşatan gübrelere dönüştü.Emine Erdoğan Mart 2018'de tüm siyasi partilerin belediye başkanları ile bir araya geldi ve atıkla mücadelede yerel yönetimlerin devreye girmesi için startı verdi. 7'den 70'e herkes yaşanabilir Türkiye için milletvekilleri 'biz de varız' dedi. 'Çöp atmayalım' denilen zamandan atıktan ekonomiye milyar TL'ler katkı sağlanan sürece gelindi.Avrupa Parlamentosu ve uluslararası birçok platformda yürüttüğü projelerle ödüllere layık görülen Emine Erdoğan'a BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, tarafından çevre duyarlılığı projeleri nedeniyle 'sıfır atık, sıfır açlık' temalı ödül ve madalya verildi.Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz kampanya ile 'sıfır atık' duyarlılığı Ankara sınırlarını çoktan aştı. Mücadelede ülkeyi bir noktaya taşıdık, farkındalık tamam sıra yerel yönetimlerde. Belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için çalışmalara başlamalı" demişti. Artık atıklar belediyelerce yönetilecek. Çöpten bir servet çıkarken, atıklar illeri gübre olarak yeşertecek. İllere kurulumu tamamlanmak üzere olan atık dönüştürme sistemleri ile atığa son darbe indirilecek.