ABD gidince YPG paçavraları indi

BUGÜN NELER OLDU

Surıye'nın kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin temizlenmesine yönelik harekât açıklamasından sonra sınıra takviye birliklerin sevkıyatı devam ediyor. 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı 7. Kolordu Komutanlığı'ndan 100 araçlık zırhlı birliklerden oluşan konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine gönderildi. Tel Abyad ve Resulayn'dan olası füze, roket ve havanlı saldırılara karşı sınır birliklerinde karartma yapıldığı bildirildi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararından sonra Ceylanpınar karşısındaki Resulayn'daki nöbet ve gözetleme kulelerine asılan YPG paçavralarının indirildiği öğrenildi. Terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin çukur ve hendekler kazarak önlem almaya çalıştıkları bildirildi. Terör örgütü, sözde zorunlu askerlik uygulamasıyla 16 yaşını tamamlamış çocuklar ile yetişkinleri zorla silâh altına alırken, Kamışlı ve Amude'de buna karşı çıkan 150 kişinin hücrelere hapsedildiği öğrenildi. Tel Abyad'dan başlatılması planlanan harekâtla terör örgütü YPG'nin batıda Ayn El Arap ile doğuda ise Resulayn ile irtibatı tamamen kesilecek. Bu arada Esad rejimi, yaklaşık 400 PKK/YPG'li teröristin Münbiç'i terk ettiğini iddia etti.