Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Irak Cumhurbaşkanı Salih Anıtkabir'de

Salih Anıtkabir'de

Berhem Salih, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 17:24

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Salih, daha sonra Anıtkabir'e geçti.

Cumhurbaşkanı Salih'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Salih, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Salih, deftere şunları yazdı:

"Kardeş Türkiye ve Türk halkı için başarı, selamet ve kalkınma temenni ediyorum. Ortak tarihimiz ve çıkarlarımız, ülkelerimizin istikrarı, güvenliği, kalkınması ve refahı için çalışmamızı gerektiriyor."

SALİH İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ

Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de göreve geldikten bu yana ilk defa Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Salih ve beraberindeki heyet sabah 10.30'da Ankara'ya geldi. Havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Salih'in akşam saatlerinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak Cumhurbaşkanı Salih Anıtkabir'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN