Başkan Erdoğan yılın ilk ziyaretini Rusya’ya yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk günlerinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan'ın yeni yıldaki ilk konuğu Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak olan Erdoğan, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek.







Erdoğan'ın yeni yılda ikinci konuğu ise Pakistan Başbakanı İmran Han olacak. Erdoğan ile Han arasında yarın yapılacak görüşmede başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Erdoğan ile Han'ın görüşmesinin, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.







MOSKOVA'YA GİDECEK

Erdoğan, yılın ilk yurtdışı ziyaretini ise Rusya'ya yapacak. Erdoğan ile Putin'in önümüzdeki hafta, Rusya'daki Noel tatilinin ardından görüşmesi bekleniyor. İki lider görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, başta İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere bölgedeki yeni gelişmeleri ele alacak.

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