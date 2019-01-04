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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak açıklama yapıyor. Erdoğan: "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır."

Giriş Tarihi: 4.1.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 17:06
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

PAKİSTAN'IN FETÖ'YE YÖNELİK KARARI MEMNUNİYET VERİCİ

Yapmış olduğumuz ikili görüşmeyle Türkiye – Pakistan arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız oldu. Bununla birlikte de geçmişten bugüne yarına neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yaptık. FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın yüksek mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Okulların maarif vakfına teslimi memnuniyet verici adımlardı. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum.

Göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Seçimlerde göstermiş olduğu başarı için de tebrik ediyorum.

YENİ BAŞARILARA YOL AÇACAĞINA İNANIYORUM

Aynı zamanda bir sporcu. Kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan İmran Han'ın yeni başarılara yol açacağına inanıyorum.

SAYIN BAŞBAKAN MEVLANA AŞIĞI

Kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim Konya Mevlana Ziyaretiyle de bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler. Bizler de medyadan bunu takip ettik. Sayın Başbakan'ın Ankara'ya gelmeden önce Konya'da Mevlana'nın kabrini ziyaret etmesi bu muhabbetin nişanesidir.

Türkiye dün olduğu gibi yarın da Pakistan'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerim de ülkemizde güçlü dayanışma içerisindedir.

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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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